La famiglia Carrisi sta attraversando una crisi che ha portato a un'accesa polemica tra i figli e il padre. Durante una trasmissione televisiva, sono state rivolte accuse dirette, tra cui quella di narcisismo, che hanno provocato un forte scontro pubblico. La situazione si è poi trasferita nella sfera privata, segnando una rottura evidente tra i membri della famiglia.

Il clima intorno alla famiglia di Albano Carrisi si fa sempre più teso, trasformando un confronto nato in televisione in una vera e propria frattura privata finita sotto gli occhi di tutti. Dopo le dichiarazioni rilasciate da Romina Power a Belve e la replica del cantante a Domenica In, la vicenda ha preso una piega ancora più delicata, coinvolgendo direttamente anche i figli della coppia e portando allo scoperto tensioni familiari profonde. La famiglia Carrisi si è spaccata in due: ecco cosa hanno detto i figli di Albano contro il padre. Durante l’intervista televisiva, Albano aveva ribadito la propria versione dei fatti sulla scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, respingendo con decisione le accuse di essere stato distante da Romina in quel periodo drammatico.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La famiglia Carrisi si spacca, i figli di Albano lo attaccano, accuse gravi: «Narcisista», l’ora più buia per il cantante

La famiglia Carrisi si spacca, i figli di Albano lo attaccano, accuse gravi: «Narcisista»

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