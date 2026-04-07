Dal 3 al 5 luglio 2026, Misano ospiterà la World Ducati Week, evento che celebra il centenario della casa motociclistica. Durante i tre giorni, i partecipanti potranno assistere a dimostrazioni in pista, esposizioni di motociclette e momenti di intrattenimento dedicati agli appassionati del marchio. La vendita dei biglietti è aperta e permette di accedere a diverse aree e attività previste nella manifestazione.

È tempo di iniziare a scaldare i motori per il World Ducati Week 2026. Un appuntamento che sarà molto più di un semplice raduno di appassionati, ma l'evento che racconta e celebra la passione per le "Rosse" nel mondo. Le giornate da appuntarsi sul calendario sono quelle del weekend dal 3 al 5 luglio, dedicate alle celebrazioni per il Centenario Ducati. Sabato 4 luglio, nel giorno del centesimo compleanno della Casa di Borgo Panigale, il circuito romagnolo del Misano World Circuit si trasformerà nell'epicentro di una festa globale, capace di unire generazioni diverse sotto la stessa passione. Scopri e acquista i biglietti dei grandi eventi sportivi, e non solo, sulla nuova piattaforma Gazzetta Ticket. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - World Ducati Week 2026: come acquistare i biglietti per il centenario

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