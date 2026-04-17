Trasporto scolastico | al via le iscrizioni e le tariffe non cambiano

Il Comune di Verona ha aperto le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico dell’anno 20262027. Le tariffe rimangono invariate rispetto all’anno precedente e il servizio prevede un totale di 24 linee. La comunicazione riguarda tutte le famiglie interessate a usufruire del trasporto per i figli che frequentano le scuole della città. Le modalità di iscrizione sono state rese note dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Verona annuncia l'apertura dei termini per accedere al servizio di trasporto scolastico relativo all'anno 20262027, confermando l'assetto attuale basato su 24 linee complessive.La fase di presentazione delle domande inizierà mercoledì, 22 aprile, e si concluderà venerdì 15 maggio.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Trasporto scolastico gratuito a Cesenatico: al via le iscrizioni per l'anno scolastico 2026-2027Sono aperte le iscrizioni per gli alunni e gli studenti residenti nel Comune di Cesenatico, che frequenteranno le scuole dell’infanzia, elementari e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Servizio di trasporto scolastico, iscrizioni al via dal 15 aprile; Avviso pubblico iscrizioni al servizio di trasporto scolastico a.s. 2026/2027; Trasporto scolastico, al via a Sassuolo il servizio di accompagnamento e vigilanza a bordo; Servizi scolastici: ancora poche settimane per le iscrizioni e agevolazioni per mensa, trasporto e pre-scuola per l’anno scolastico 2026/2027. Trasporto scolastico: al via le iscrizioni e le tariffe non cambianoPalazzo Barbieri conferma le 24 linee attive e punta all'efficienza grazie a un nuovo studio ingegneristico sul servizio ... veronasera.it Calendario scolastico 2026/27 in Trentino: lezioni dal 10 settembre, infanzia con calendario turistico al via da ottobreLa Giunta provinciale ha approvato il calendario scolastico 2026/2027 su proposta dell’assessore all’istruzione Francesca Gerosa. orizzontescuola.it VIDEO | Aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico 2026/2027 a Verona - facebook.com facebook