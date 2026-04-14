Trasporto scolastico partono le iscrizioni per il nuovo anno

A partire dal 14 aprile 2026, sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e medie di competenza comunale. La procedura riguarda il prossimo anno scolastico 202627 e riguarda studenti iscritti alle scuole di pertinenza del Comune di Avellino. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a una data ancora da comunicare, consentendo alle famiglie di regolare le modalità di trasporto per gli studenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Avellino comunica che a decorrere dal 14 aprile 202 6, sono aperte le iscrizioni al Servizio Trasporto Scolastico presso le Scuole dell’Infanzia, Primarie o Secondarie di Primo Grado (medie) di pertinenza comunale per il prossimo anno scolastico 202627. DESTINATARI Possono presentare domanda i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o gli affidatari di minori in possesso dei seguenti requisiti: a) residenti nel Comune di Avellino; b) che frequenteranno, nel prossimo anno scolastico 202627, le Scuola dell’Infanzia, Primarie o Secondarie di Primo Grado (medie) di pertinenza comunale. MODULISTICA Le domande dovranno essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trasporto scolastico, partono le iscrizioni per il nuovo anno Asili nido, partono le iscrizioni per il nuovo anno scolastico: tutte le informazioniAperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali, convenzionati e allo spazio bambini.