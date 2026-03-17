Trasporto scolastico 2026 2027 Aperte le iscrizioni ecco come fare
Sono aperte le iscrizioni al trasporto scolastico per l’anno 20262027 nel Comune di Pistoia. Gli studenti residenti nel territorio hanno tempo fino a venerdì 10 luglio per presentare la domanda di adesione al servizio. La procedura può essere effettuata seguendo le indicazioni ufficiali fornite dall’amministrazione comunale. La scadenza è fissata per la fine della settimana prossima.
PISTOIA Trasporto scolastico per l’anno educativo 20262027: fino a venerdì 10 luglio, gli studenti residenti nel comune di Pistoia possono iscriversi al servizio. Il servizio ordinario viene erogato agli studenti iscritti alle scuole dell’infanzia e primarie, mentre il servizio dedicato agli studenti con disabilità viene erogato anche per scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, purché situate nella provincia di Pistoia. Per formalizzare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito del Consorzio Noleggiatori Pistoiesi gestore del servizio, all’indirizzo: www.cnppistoia.it. Prima di procedere con la richiesta, è importante verificare se si ha diritto a usufruire del servizio consultando gli stradari disponibili online. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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