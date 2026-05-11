Al via l’Adriatica Classic Cars partita da Cattolica la carovana di auto d’epoca alla scoperta della città e del territorio
Questa mattina a Cattolica si è svolta la prima edizione dell’Adriatica Classic Cars, un raduno dedicato alle auto d’epoca. Le vetture, molte delle quali con cromature lucenti, si sono riunite ai piedi di Palazzo Mancini, dando il via a una manifestazione che permette di scoprire il territorio attraverso il fascino delle auto storiche. La carovana ha poi iniziato il giro per la città e le zone circostanti.
Un risveglio rombante per la Regina. Le voci sono quelle delle eleganti “Signore” a quattro ruote, vestite di cromature scintillanti, che questa mattina si sono date appuntamento ai piedi di Palazzo Mancini per la prima edizione dell’Adriatica Classic Cars di Cattolica, raduno di auto d’epoca.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Da domenica 10 a sabato 16 maggio 2026, dal Parco delle Navi di Cattolica partirà il Raduno Internazionale Adriatica Classic Cars, a cui parteciperanno 50 mitiche auto storiche provenienti da tutta Europa. I partecipanti verranno scortati lungo tutto il perc facebook