Al via l’Adriatica Classic Cars partita da Cattolica la carovana di auto d’epoca alla scoperta della città e del territorio

Da riminitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Cattolica si è svolta la prima edizione dell’Adriatica Classic Cars, un raduno dedicato alle auto d’epoca. Le vetture, molte delle quali con cromature lucenti, si sono riunite ai piedi di Palazzo Mancini, dando il via a una manifestazione che permette di scoprire il territorio attraverso il fascino delle auto storiche. La carovana ha poi iniziato il giro per la città e le zone circostanti.

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Un risveglio rombante per la Regina. Le voci sono quelle delle eleganti “Signore” a quattro ruote, vestite di cromature scintillanti, che questa mattina si sono date appuntamento ai piedi di Palazzo Mancini per la prima edizione dell’Adriatica Classic Cars di Cattolica, raduno di auto d’epoca.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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