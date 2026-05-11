Al via l’Adriatica Classic Cars partita da Cattolica la carovana di auto d’epoca alla scoperta della città e del territorio

Questa mattina a Cattolica si è svolta la prima edizione dell’Adriatica Classic Cars, un raduno dedicato alle auto d’epoca. Le vetture, molte delle quali con cromature lucenti, si sono riunite ai piedi di Palazzo Mancini, dando il via a una manifestazione che permette di scoprire il territorio attraverso il fascino delle auto storiche. La carovana ha poi iniziato il giro per la città e le zone circostanti.

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