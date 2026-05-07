A Cattolica sfilano i gioielli su quattro ruote d’Europa | arriva l’Adriatica Classic Cars

A Cattolica si terrà l’Adriatica Classic Cars, una manifestazione dedicata alle auto storiche provenienti da diversi paesi europei. Le vetture in esposizione sono modelli d’epoca, caratterizzati da dettagli come cromature, motori di valore e design d’altri tempi. L’evento prevede una sfilata tra le strade della città, con auto che richiamano epoche passate e storie di motori che affascinano appassionati e visitatori.

Cattolica si prepara ad accogliere autentici gioielli su quattro ruote arrivati da tutta Europa: eleganti dame d’altri tempi, custodi di storie, cromature scintillanti e motori dal fascino intramontabile, pronte a sfilare tra emozione e nostalgia. Dal 10 al 16 maggio, arriva nella Regina.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate “Dakar Classic”: Michele Bini racconta la sfida della solidarietà sulle quattro ruoteVicopisano (PI), 26 marzo 2026 – Dopo l’esperienza vissuta alla Rally Dakar 2026, Michele Bini, di San Giovanni alla Vena, sarà protagonista, a... Motor Show X-Treme: adrenalina su due e quattro ruote a FirenzeIl rombo dei motori torna a infiammare Firenze con il Motor Show X-Treme, un evento adrenalinico che trasforma il parcheggio scambiatore di Viale...