Da Bobbio alla città della logistica | una carovana per dare forza alle vertenze territoriali

Nel territorio regionale si stanno svolgendo numerose vertenze ambientali e sociali promosse da associazioni e comitati locali. Questi gruppi si riuniscono in una carovana che si muove da Bobbio verso la città della logistica, con l’obiettivo di sostenere le richieste e le proteste legate a questioni territoriali. Le iniziative sono basate sui principi di democrazia e partecipazione, cercando di affrontare le scelte che incidono maggiormente sull’ambiente e sulla vita delle comunità.