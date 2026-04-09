Da Bobbio alla città della logistica | una carovana per dare forza alle vertenze territoriali
Nel territorio regionale si stanno svolgendo numerose vertenze ambientali e sociali promosse da associazioni e comitati locali. Questi gruppi si riuniscono in una carovana che si muove da Bobbio verso la città della logistica, con l’obiettivo di sostenere le richieste e le proteste legate a questioni territoriali. Le iniziative sono basate sui principi di democrazia e partecipazione, cercando di affrontare le scelte che incidono maggiormente sull’ambiente e sulla vita delle comunità.
Sono in corso molte vertenze ambientali e sociali sul territorio regionale, ad opera di associazioni e comitati che sulla base dei principi di democrazia e partecipazione, si sforzano di correggere le scelte più impattanti e proporre soluzioni migliorative, in linea con un modello diverso di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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