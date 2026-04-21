Telethon al Palazzo della Cultura la presentazione della XVII edizione della Walk of Life-CamminiAMO per la vita
Tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno nel segno della solidarietà e della ricerca scientifica. Si terrà giovedì 23 aprile 2026, alle ore 10:00, presso il Palazzo della Cultura di Catania, la conferenza stampa di presentazione della XVII edizione della Walk of Life Telethon.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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