Gic infrastrutture sostenibilità e innovazione al centro delle prime due giornate

Le prime due giornate del Gic 2026 si sono concentrate su infrastrutture, sostenibilità e innovazione. Numerosi interventi hanno coinvolto esperti e rappresentanti del settore, evidenziando le sfide e le opportunità legate allo sviluppo di progetti sostenibili. Durante gli incontri sono stati presentati dati e iniziative che riguardano il miglioramento delle reti e delle tecnologie in ambito infrastrutturale. La manifestazione si svolge a Piacenza e proseguirà nei prossimi giorni.

Piacenza, 17 apr. (AdnkronosLabitalia) - Grande successo per la prima giornata del Gic 2026 – giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione in corso presso i padiglioni del Piacenza Expo che, si conferma appuntamento di riferimento a livello europeo per la filiera del calcestruzzo. La manifestazione, organizzata da Mediapoint & Exhibitions di Fabio Potestà e in programma fino al 18 aprile, sta registrando una partecipazione eccezionale di aziende qualificate, professionisti e operatori del settore, grazie ai 330 espositori, oltre 64 dei quali esteri, e a spazi espositivi in espansione -oltre 9.300 i metri...🔗 Leggi su Iltempo.it

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A Piacenza Expo dal 16 al 18 aprile GIC - le Giornate Italiane del Calcestruzzo: Disponibili gli inviti gratuiti a visitare la più grande mostra-convegno dedicata alla filiera del calcestruzzo dlvr.it/TS2Ftj x.com