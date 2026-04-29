Rateizzare gli indebiti Inps attivo il servizio dedicato

Da ecodibergamo.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato attivato un nuovo servizio che permette ai titolari di pensione, prestazioni assistenziali o ammortizzatori sociali di rateizzare gli importi indebiti dell'Inps. Gli utenti possono accedere alla propria posizione online e selezionare la modalità di pagamento più adatta per restituire l’errore di accredito. La procedura è disponibile attraverso il portale istituzionale e consente di gestire le restituzioni in modo più flessibile.

LE INFO UTILI. Per i titolari di pensione, prestazioni assistenziali o ammortizzatori. L’utente accede alla posizione e sceglie come restituire l’errato accredito. La nuova funzione si presta in particolare per i titolari di pensione, prestazioni assistenziali o ammortizzatori sociali che hanno ricevuto dall’istituto somme risultate poi non dovute (indebiti). L’Istituto nazionale della previdenza spiega che il servizio è accessibile dalla homepage del sito (www.inps.it) digitando nella barra di ricerca la parola «indebiti» e previa autenticazione di una delle seguenti credenziali digitali: Sistema pubblico di identità digitale (Spid, almeno di livello 2), Carta d’identità elettronica (Cie, livello 3), Carta nazionale dei servizi (Cns).🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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