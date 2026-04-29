Rateizzare gli indebiti Inps attivo il servizio dedicato

È stato attivato un nuovo servizio che permette ai titolari di pensione, prestazioni assistenziali o ammortizzatori sociali di rateizzare gli importi indebiti dell'Inps. Gli utenti possono accedere alla propria posizione online e selezionare la modalità di pagamento più adatta per restituire l’errore di accredito. La procedura è disponibile attraverso il portale istituzionale e consente di gestire le restituzioni in modo più flessibile.

LE INFO UTILI. Per i titolari di pensione, prestazioni assistenziali o ammortizzatori. L’utente accede alla posizione e sceglie come restituire l’errato accredito. La nuova funzione si presta in particolare per i titolari di pensione, prestazioni assistenziali o ammortizzatori sociali che hanno ricevuto dall’istituto somme risultate poi non dovute (indebiti). L’Istituto nazionale della previdenza spiega che il servizio è accessibile dalla homepage del sito (www.inps.it) digitando nella barra di ricerca la parola «indebiti» e previa autenticazione di una delle seguenti credenziali digitali: Sistema pubblico di identità digitale (Spid, almeno di livello 2), Carta d’identità elettronica (Cie, livello 3), Carta nazionale dei servizi (Cns).🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Rateizzare gli indebiti Inps, attivo il servizio dedicato Notizie correlate Indebiti Inps, via alla rateizzazione online con OpenRI: come funzionaL’Inps accelera sul fronte della digitalizzazione e rende operativo OpenRI, il nuovo servizio che consente ai cittadini di richiedere direttamente... Attivo il servizio digitale per la prenotazione e l’assegnazione delle sale comunali a CataniaE’ operativo il nuovo servizio digitale della direzione Cultura dedicato alla prenotazione e all’assegnazione delle sale comunali. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rateizzazione online per tutte gli indebiti INPS con OpenRI; Rateizzare gli indebiti Inps, attivo il servizio dedicato; INPS: Gestione Integrata Indebiti - PNRR 2026; Indebiti INPS: come richiedere online la rateizzazione con OpenRI, la nuova piattaforma digitale. Rateizzare gli indebiti Inps, attivo il servizio dedicatoPer i titolari di pensione, prestazioni assistenziali o ammortizzatori. L’utente accede alla posizione e sceglie come restituire l’errato accredito. ecodibergamo.it Indebiti Inps, via alla rateizzazione online con OpenRI: come funzionaCon il servizio OpenRI l’Inps introduce una modalità completamente digitale per richiedere la rateizzazione degli indebiti ... quifinanza.it Rateizzare gli indebiti Inps, attivo il servizio dedicato x.com Rateizzare gli indebiti Inps, attivo il servizio dedicato - facebook.com facebook