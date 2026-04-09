Fisco disponibile online la nuova Situazione debitoria | come consultare e pagare i debiti fiscali

Dal 7 aprile 2026 è online la nuova versione del servizio "Situazione debitoria" dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Uno strumento che consente di visualizzare cartelle, pagamenti e piani di rateizzazione in un unico prospetto aggiornato e consultabile online. Ecco cosa c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Rottamazione 2026, dove si trovano i debiti da pagare al Fisco?Il Prospetto Informativo diventa il cuore della procedura: i documenti saranno disponibili solo online, nell’area riservata dell’AdER, con calcoli...

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Nel 2026 il fisco stringe le maglie sui familiari a carico, ma apre a rimborsi più generosi. Tutte le istruzioni per gestire correttamente le proprie detrazioni ed evitare errori x.com

Il nuovo piano dell’Agenzia delle Entrate per contrastare le partite IVA usa e getta. Da oggi in poi verranno chiuse d’ufficio e rifiutate le nuove richieste se sei stato coinvolto in precedenti indagini. #legge #fisco #partitaiva - facebook.com facebook