Mercoledì 13 maggio alle 21 si terrà al Teatro Forma di Bari uno spettacolo intitolato «Tango Passion». L’evento fa parte della stagione «Soundscapes», organizzata dall’associazione Aps Nel Gioco del Jazz, presieduta da Donato Romito. La serata sarà dedicata a un progetto che esplora l’universo poetico e musicale del «pensiero» attraverso il linguaggio del tango.

La stagione «Soundscapes», firmata da Pietro Laera per l’associazione Aps Nel Gioco del Jazz presieduta da Donato Romito, prosegue mercoledì 13 maggio, alle 21, al Teatro Forma di Bari, con «Tango Passion», un progetto di grande fascino dedicato all’universo poetico e musicale del «pensiero.🔗 Leggi su Baritoday.it

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