Ute Lemper con Last Tango in Berlin al Teatro Verdi di Padova per Musikè
Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 21, il Teatro Verdi di Padova ospita Ute Lemper con Last Tango in Berlin, nuovo appuntamento di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Con Ute Lemper suoneranno Vana Gierig al pianoforte, Giuseppe Bassi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Fausto Pellegrini. . Ute lemper è in tour in Italia con tre concerti diversi, tappe di un unico percorso artistico, con la libertà a fare da filo conduttore, con altre date che la vedranno impegnata nel nostro paese in estate. Ed uno spettacolo dedicato alla sua passio - facebook.com facebook
Molto spesso - dice - ho sentito che i momenti più intensi sul palco sono quelli silenziosi, in cui c’è solo un respiro, pieno di tensione e non si sa bene cosa succederà nei momenti successivi. Ute Lemper ospite di una puntata speciale de L'Idealista in cui racco x.com