Rapsodie Agresti continua con musica tra tango e jazz fino al teatro

Rapsodie Agresti prosegue il suo programma musicale con tre nuovi eventi, dopo il concerto dedicato alla musica barocca intitolato “De feminis et viri”. Il festival, promosso da Traiectoriae e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, è diretto da Domenico Gatto e Renato Bonajuto. La rassegna alterna esibizioni di tango e jazz e si conclude al teatro con ulteriori appuntamenti.

Dopo il concerto di musica barocca “De feminis et viri”, il “Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival” - promosso da Traiectoriae, con il sostegno del Mic-Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, e diretto da Domenico Gatto e Renato Bonajuto - prosegue con tre nuovi appuntamenti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate “Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival”: gli eventi a Reggio CalabriaIn calendario, fino alla fine di maggio, 15 appuntamenti tra Reggio Calabria e Tropea. Musica d’autore con ’Jazz al Castello’. Al teatro comunale in scena ’Eterea’La grande musica d’autore continua a risuonare a Porto San Giorgio con ’Jazz al Castello – Winter Edition’, la rassegna promossa dal Comune... Una raccolta di contenuti A Taurianova e Vibo Valentia torna Rapsodie Agresti – Opera Musica Festival | INFODue concerti a Taurianova (10 ottobre) e Vibo (12 ottobre) per l’anteprima della diciottesima edizione di Rapsodie Agresti - Opera Musica Festival Giunge alla diciottesima edizione Rapsodie Agresti ... strettoweb.com Vibo incanta con il Festival Rapsodie Agresti: standing ovation per Simeoni e SolliniGrande successo a Palazzo Gagliardi per il concerto inaugurale del Festival Rapsodie Agresti 2025, un ciclo di appuntamenti con la grande musica che valorizza il ruolo di Vibo Valentia quale punto di ... zoom24.it