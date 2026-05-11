Al PAV una retrospettiva su Claudio Costa | tra antropologia rito e memoria biologica
Venerdì 15 maggio 2026, alle ore 18.30, il PAV Parco Arte Vivente di Torino inaugura "Metamagico", un’ampia mostra personale dedicata a Claudio Costa (1942–1995). L'esposizione, curata da Marco Scotini, resterà aperta al pubblico dal 16 maggio fino all'11 ottobre 2026. Il percorso espositivo si.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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