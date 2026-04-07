Claudio Bisio è tornato a teatro a Milano, interpretando lo spettacolo “La mia vita raccontata male” all’Elfo Puccini. Lo spettacolo, ispirato alle opere di Francesco Piccolo, sarà in scena fino al 19 aprile. La rappresentazione unisce elementi di memoria e storia, catturando l’attenzione del pubblico. La compagnia teatrale ha confermato la presenza dell’attore fino alla fine della programmazione.

Claudio Bisio torna a Milano all’Elfo Puccini per interpretare La mia vita raccontata male, uno spettacolo basato sulle opere di Francesco Piccolo che rimarrà in scena fino al 19 aprile. L’evento si sposta nella Sala Shakespeare, dove l’alta richiesta di pubblico sta costringendo molti spettatori a inserirsi in una lista d’attesa per ottenere i biglietti. Questo successo conferma la validità della regia curata da Giorgio Gallione e della produzione firmata dal Nazionale di Genova. Il cuore della performance risiede nel racconto di un’infanzia vissuta tra il 1973 e gli anni successivi, focalizzandosi su quel momento preciso in cui un bambino di nove anni smette di percepire il mondo esterno come un pianeta lontano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Claudio Bisio a teatro: tra memoria e storia, un successo travolgente

Chi sono la moglie e i figli di Claudio Bisio, Sandra Bonzi, Alice e Federico: “Il primo incontro è stato travolgente e brillo”Sandra Bonzi è la moglie di Claudio Bisio e anche una nota giornalista classe 1964, che ha lavorato con importanti testate nazionali e anche...

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Claudio Bisio al Teatro Ariston di Sanremo #live

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«Nel cast si è respirato un ottimo clima: ci si mandava sempre a quel paese con il sorriso...». Claudio Bisio parla della fiction di cui è protagonista, nei panni di un poliziotto, "Uno sbirro in Appennino", affiancato fra gli altri da Chiara Celotto e Valentina Lodovini - facebook.com facebook

Martedì 7 aprile Giulia Salemi sarà ospite in studio di Antonella Clerici a #ÈSempreMezzogiorno. Giovedì 9 aprile arriverà Claudio Bisio per presentare #UnoSbirroInAppennino. #prelemi x.com