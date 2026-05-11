Al parco con Testori

Una giornata al parco ha visto la presenza di Giovanni Testori, uno degli autori più riconosciuti del Novecento. Con le sue opere ha rappresentato in modo realistico e diretto le persone più svantaggiate e il popolo, utilizzando colori vivi e spesso crudi. La sua figura si è fatta notare tra i visitatori, attirando l’attenzione di chi si trovava sul posto.

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Giovanni Testori è uno degli autori più lucidi del '900. Con le sue opere ha dipinto con colori vivi e vibranti gli ultimi, il popolo, in modo realistico e quasi brutale.Le sue opere, tutte ambientate a Milano, prediligono come ambientazione le strade che si snodano sull'asse di via Mac Mahon.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Via degli Ailanti Notizie correlate "Il Club dei Copioni": al Testori incontro sulla drammaturgia contemporanea con Federico BelliniTorna al Teatro Testori ‘Il Club dei Copioni’, un progetto dedicato alla lettura dei testi teatrali come pratica collettiva, spazio di confronto e... C’è “sdisOrè“ di Testori al Ridotto del MorlacchiQuarto appuntamento per la rassegna del “Ridotto del Teatro Morlacchi“ che accoglie gli spettatori direttamente sul palcoscenico, per privilegiare un... Si parla di: Ricordando Giovanni Testori… Ogni anno, il 12 maggio; Il sogno come ponte tra culture: al Testori va in scena la 34esima edizione di Babele Teatrale.