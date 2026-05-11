Al parco con Testori
Una giornata al parco ha visto la presenza di Giovanni Testori, uno degli autori più riconosciuti del Novecento. Con le sue opere ha rappresentato in modo realistico e diretto le persone più svantaggiate e il popolo, utilizzando colori vivi e spesso crudi. La sua figura si è fatta notare tra i visitatori, attirando l’attenzione di chi si trovava sul posto.
Giovanni Testori è uno degli autori più lucidi del '900. Con le sue opere ha dipinto con colori vivi e vibranti gli ultimi, il popolo, in modo realistico e quasi brutale.Le sue opere, tutte ambientate a Milano, prediligono come ambientazione le strade che si snodano sull'asse di via Mac Mahon.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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