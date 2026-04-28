Al Ridotto del Teatro Morlacchi si tiene il quarto appuntamento con “sdisOrè”, uno spettacolo di Testori. La rassegna prevede rappresentazioni sul palcoscenico, offrendo agli spettatori un contatto diretto e ravvicinato con gli attori. La formula mira a creare un’atmosfera più intima rispetto alle rappresentazioni tradizionali. La serata si svolge in un ambiente che favorisce il dialogo tra palco e platea.

Quarto appuntamento per la rassegna del “Ridotto del Teatro Morlacchi“ che accoglie gli spettatori direttamente sul palcoscenico, per privilegiare un rapporto intimo e ravvicinato con il pubblico. Così questa sera e domani alle 20.45 va in scena “sdisOrè“ (nella foto) di Giovanni Testori, per la regia di Gruppo Uror con Evelina Rosselli, con maschere e marionette realizzate da Caterina Rossi. Le due artiste incontreranno il pubblico in sala dopo la recita di questa sera. Entrando nel labirinto della lingua intricata di Testori, lo SdisOrè ri-fonda e stravolge la vicenda tragica dell' Orestea: completamente capovolta, dai toni crudi, baldanzosi, dissacranti, erotici, ironici, la cui lingua si fa di fuoco e affonda nei quattro personaggi di Elettra, Oreste, Egisto, Clitemnestra.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è “sdisOrè“ di Testori al Ridotto del Morlacchi

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Panoramica sull’argomento

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