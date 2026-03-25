Al Teatro Testori si tiene un evento dedicato alla drammaturgia contemporanea, intitolato

Torna al Teatro Testori ‘Il Club dei Copioni’, un progetto dedicato alla lettura dei testi teatrali come pratica collettiva, spazio di confronto e occasione di scoperta. Un appuntamento pensato per chi considera il teatro non solo come evento scenico, ma come scrittura viva, capace di generare pensiero, dialogo e immaginazione. Ideato e curato da Giuditta Mingucci, ‘Il Club dei Copioni’ prende la forma di un club del libro applicato alla drammaturgia: incontri informali ma guidati, in cui la lettura dei copioni diventa pretesto per attraversare i testi, interrogarne le strutture, i temi e le voci. Non lezioni frontali, ma conversazioni aperte, letture condivise e momenti di ascolto, condotti da registi, registe, drammaturghi e drammaturghe invitati a portare il proprio sguardo e la propria esperienza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - "Il Club dei Copioni": al Testori incontro sulla drammaturgia contemporanea con Federico Bellini

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