Un ponte verso il mondo | nel cuore dei Campi Flegrei la De Santis diventa scuola internazionale

Nel cuore dei Campi Flegrei, la scuola De Santis si trasforma in un'istituzione internazionale, offrendo un percorso formativo che coinvolge studenti di diverse nazionalità. La scuola, nota per il suo ruolo locale, ha avviato un progetto di espansione che mira a integrare programmi di studio riconosciuti a livello globale. La trasformazione è in atto e coinvolge l'adozione di nuovi metodi didattici e l'apertura a studenti stranieri.

Secondo il Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, entro il 2030 circa il 39% delle competenze oggi richieste nel mondo del lavoro sarà profondamente trasformato dall'innovazione tecnologica e dai nuovi modelli economici sempre più globali e transfrontalieri. Uno scenario che rende evidente la necessità di un'istruzione capace di anticipare il cambiamento e di formare studenti consapevoli, aperti al mondo e abituati a parlare l'inglese come madrelingua. E, se il futuro del lavoro cambia rapidamente, le proposte formative devono saper fare altrettanto per essere sempre più al passo con i tempi: è ciò che accadrà nel cuore dei Campi Flegrei, con l'apertura di un nuovo presidio scolastico e formativo pensato per competere in un contesto globale, senza dover rinunciare alle proprie radici.