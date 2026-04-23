Al via la rassegna Primavera al Parco Borbonico | musica memoria e identità nel cuore dei Campi Flegrei
È stata inaugurata la prima edizione di Primavera al Parco Borbonico, una rassegna che unisce musica, memoria e identità nel cuore dei Campi Flegrei. L’evento è stato presentato nella Sala dell’Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro, a Bacoli, e si svolgerà dal 25 aprile al 30 maggio. La manifestazione propone una serie di appuntamenti culturali e musicali distribuiti nel periodo indicato.
Presentata, nella Sala dell’Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli, la prima edizione della Primavera al Parco Borbonico, rassegna musicale e culturale in programma dal 25 aprile al 30 maggio. L’iniziativa, promossa dal Centro Ittico Campano con il patrocinio del Comune di Bacoli.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
Un ponte verso il mondo: nel cuore dei Campi Flegrei la De Santis diventa scuola internazionaleTempo di lettura: 4 minutiSecondo il Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, entro il 2030 circa il 39% delle competenze oggi richieste...
Leggi anche: “Primavera d’arte nei Campi Flegrei” Arte, musica e cultura a Quarto il 7 e 8 marzo
Una raccolta di contenuti
Si parla di: 1^ edizione della Primavera al Parco Borbonico - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online.
1^ edizione della Primavera al Parco BorbonicoSi è tenuta nella Sala dell’Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro, a Bacoli, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione della Primavera al ... napolivillage.com
«Pini da sfogliare», rassegna al via: sfilata di autori nel verde del parcoArezzo, 28 agosto 2025 – Al via «Pini da Sfogliare», la rassegna letteraria promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino con la direzione artistica di Simona Buracci. Un appuntamento che quest’anno ... lanazione.it