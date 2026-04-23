Al via la rassegna Primavera al Parco Borbonico | musica memoria e identità nel cuore dei Campi Flegrei

È stata inaugurata la prima edizione di Primavera al Parco Borbonico, una rassegna che unisce musica, memoria e identità nel cuore dei Campi Flegrei. L’evento è stato presentato nella Sala dell’Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro, a Bacoli, e si svolgerà dal 25 aprile al 30 maggio. La manifestazione propone una serie di appuntamenti culturali e musicali distribuiti nel periodo indicato.