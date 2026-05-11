Al museo del Risorgimento presentati gli atti del convegno storico

Sabato 9 maggio, presso il Museo del Risorgimento a Palazzo Farnese, si è tenuta la presentazione degli atti del convegno storico organizzato dall’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. L’evento si è svolto nelle sale del museo, che ha accolto i partecipanti per la consegna ufficiale degli atti relativi alla riunione che si era tenuta il 15 novembre scorso a Palazzo Rota Pisaroni.

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