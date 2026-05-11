Al museo del Risorgimento presentati gli atti del convegno storico

Da ilpiacenza.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio, presso il Museo del Risorgimento a Palazzo Farnese, si è tenuta la presentazione degli atti del convegno storico organizzato dall’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. L’evento si è svolto nelle sale del museo, che ha accolto i partecipanti per la consegna ufficiale degli atti relativi alla riunione che si era tenuta il 15 novembre scorso a Palazzo Rota Pisaroni.

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Sabato 9 maggio, nelle suggestive stanze del Museo del Risorgimento a Palazzo Farnese, l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano-Comitato di Piacenza ha presentato gli atti del convegno storico, tenutosi il 15 novembre a Palazzo Rota Pisaroni. Il direttore dell’Istituto, Pietro Coppelli.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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