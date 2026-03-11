Università del Sannio e Istituto Storico del Risorgimento firmano un protocollo d’intesa

L’Università del Sannio e l’Istituto Storico del Risorgimento hanno firmato un accordo triennale per collaborare su convegni, seminari e iniziative culturali dedicate al Risorgimento. L’intesa prevede la realizzazione di eventi e attività congiunte per approfondire temi storici legati a quel periodo. La collaborazione durerà tre anni e coinvolgerà diverse figure accademiche e storiche.

È stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi del Sannio e l’Istituto Storico del Risorgimento Italiano – Delegazione Sannita, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione scientifica e culturale tra le due istituzioni e promuovere iniziative dedicate allo studio e alla divulgazione della storia del Risorgimento e del cosiddetto “lungo Ottocento”.L’accordo è stato firmato dalla Rettrice dell’Ateneo sannita, Maria Moreno, e dal Direttore della Delegazione sannita dell’Istituto, Luigi Razzano. Il protocollo mira a sviluppare attività congiunte come convegni, seminari di studio, manifestazioni culturali e iniziative di divulgazione storica rivolte alla comunità universitaria, al personale docente delle scuole e a un pubblico più ampio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

