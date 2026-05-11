Al Maxxi di Roma è stata inaugurata la mostra “Italia di Moda”, un’esposizione fotografica dedicata alla moda italiana. La rassegna mette in mostra immagini che celebrano la bellezza del patrimonio culturale del paese e l’arte sartoriale, con particolare attenzione all’alta moda. L’evento rimarrà aperto al pubblico per un certo periodo, offrendo una panoramica visiva sull’eccellenza del settore nel nostro paese.

Un omaggio alla bellezza dell’Italia e all’eccellenza del suo know how, che nell’alta moda trova una delle sue massime espressioni. È “Italia di Moda”, il progetto nato da un’idea della top model Ludmilla Voronkina Bozzetti e realizzato dal fotografo Andrea Varani, uno dei maestri italiani della fotografia di moda. Dopo aver aperto la fashion week di Milano dello scorso settembre, la mostra collegata al progetto fa ora tappa al Maxxi di Roma, dove resterà allestita da giovedì 14 maggio a domenica 7 giugno. Dal 9 giugno, sarà a Firenze, presso Villa Vittoria nella suggestiva cornice della “Limonaia”, e successivamente a Vicenza, per poi proseguire il suo viaggio in Italia e all’estero: sono già previste tappe a Madrid e Dubai.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Al Maxxi di Roma arriva “Italia di Moda”, il viaggio fotografico che celebra la bellezza italiana

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