Immagina al Cinema Principe | una serata dedicata al nuovo cinema indipendente e alla formazione d’autore

Il cinema indipendente e il talento emergente sono protagonisti di una serata al Cinema Principe, organizzata dalla Scuola di Cinema Immagina di Firenze. La manifestazione nasce per promuovere le opere di giovani registi e offrire un palco alle nuove produzioni d’autore. Durante l’evento, saranno proiettati cortometraggi e documentari realizzati da studenti e filmmaker locali, creando un momento di confronto tra pubblico e creativi. La serata si conclude con un dibattito tra gli ospiti presenti.

Il cinema indipendente e il talento emergente tornano protagonisti a Firenze grazie alla Scuola di Cinema Immagina di Firenze. Giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 20:30, il Cinema Principe (Viale Giacomo Matteotti 13r) ospiterà l’evento “IMMAGINA al Cinema Principe”, una rassegna esclusiva dedicata alle più recenti produzioni della Scuola di Cinema Immagina.L’evento è l’occasione per dare alla possibilità agli allievi e alle allieve di proporre le proprie opere al pubblico, esemplificando lo spirito che da sempre anima la scuola, quello cioè di trasmettere un insegnamento fattivo, non solamente teorico ma con una ricaduta pratica che possa fin da subito abituare gli iscritti al riscontro con gli spettatori e con la critica. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Poster e pallina da ping pong speciali: una serata al PopUp Cinema Medica dedicata a Marty SupremeIl PopUp Cinema Medica di Bologna presenta una serata dedicata a Marty Supreme, con poster e palline da ping pong speciali. Tiziana Rocca, figura di spicco del nostro cinema, è forse l’unica addetta ai lavori che dà voce al cinema indipendente (e italiano) nel mondoTiziana Rocca, figura di spicco nel cinema italiano, si distingue per il suo impegno nel promuovere il cinema indipendente a livello globale. Argomenti correlati Caso Epstein, ex principe Andrea rilasciato dopo arresto; Luca Marinelli in Fabrizio De André Principe libero: il trailer del film; Il principe William e Kate Middleton sul red carpet dei BAFTA sono la migliore risposta della royal family allo scandalo dell'ex principe Andrea; Un gruppo di attivisti ha esposto una foto dell’ex principe Andrew al Louvre. La cosiddetta "piazza Benefica", quando ancora c'era il cinema Principe. - facebook.com facebook