The Wonder al Cinema Esperia

Da padovaoggi.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le voci di sette autrici italiane attorno allo stupore e alla sacralità della vita. Nell'avvicinarsi della Giornata Mondiale della Poesia (21 marzo). L’ispirazione. Uno stato di entusiasmo, di impulso fantastico, un sentimento che spinge verso l'atto della creazione. In molte culture si ritiene. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

La programmazione della settimana al cinema EsperiaDi seguito tutta la programmazione in programma dal 16 al 21 gennaio al Cinema Esperia di Padova.

Taarzan: The Wonder Car #ai

Video Taarzan: The Wonder Car ? #ai

Una selezione di notizie su The Wonder

Discussioni sull' argomento Schermi&Schermi: cosa vedere al cinema e in tv; Arco, la clip esclusiva del film d’animazione in arrivo al cinema; Milano al cinema | Marzo; Una stella nascente del cinema chiamata Maria Chiara Arrighini.

Cerca tra news e video legati all’argomento.