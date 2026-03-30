Al Teatro Verdi si terrà un concerto intitolato Mina&Battisti Symphony, organizzato come evento solidale. La serata sarà principalmente rivolta agli spettatori nati negli anni Settanta, Ottanta e Novanta, ma sarà aperta anche ai giovani attuali. L’appuntamento celebrerà la musica di quegli anni, che ha segnato più generazioni, dai genitori ai più giovani.

Sarà quella che vedrà in scena al Teatro Verdi, il 15 aprile alle ore 21, un concerto sulle note più belle di Mina e Lucio Battisti, nella quale ancora una volta a scendere in pista sarà il Lions Club Pisa Certosa per Stella Maris e per i suoi progetti di ricerca, realizzando un importante obiettivo solidale. L’evento è patrocinato dalle amministrazioni comunali di Pisa e Pontedera, dalla Provincia e dal Teatro. Artefice di questa mission un’orchestra composta da allievi e docenti di un’Accademia musicale di eccellenza, affiancata da due voci soliste professioniste. Sarà di scena infatti l’Orchestra Stefano Tamburini, dell’Accademia musicale di Pontedera, 45 elementi, fra fiati, archi, chitarre e tastiere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Mina&Battisti Symphony, concerto solidale al Teatro Verdi

Tutto quello che riguarda Battisti Symphony

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