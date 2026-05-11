Al canile di Grignano | tra i volontari anche persone impegnate nei servizi socialmente utili

Al canile di Grignano si sono presentate persone impegnate in servizi sociali utili, oltre ai volontari abituali. Tra chi ha portato accessori per animali, c’erano anche coloro che avevano avuto un legame con un cane recentemente scomparso. L’iniziativa ha visto coinvolti diversi individui che, pur non essendo volontari abituali, hanno deciso di contribuire con donazioni e gesti di vicinanza.

Brembate. Chi è arrivato per donare gli accessori che appartenevano a un fidato amico a quattro zampe che ora non c’è più. Chi voleva trovare un fratellino o una sorellina per il proprio cucciolo e chi invece, aveva solo bisogno di trovarsi. Chi cercava un po’ di pace in un posto sicuro, in cui rifugiarsi qualche ora alla settimana, lontano dalle difficoltà della vita. Chi semplicemente ha un grande amore per i cani, ma per mille motivi, a casa non poteva ospitarne nessuno. Chi è stato inviato per svolgere le ore per la messa alla prova o i servizi socialmente utili e poi non se n’è più andato. Al Canile di Grignano Animalibera sono tutti volontari.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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