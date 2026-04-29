Povegliano sceglie la riparazione educativa | attività socialmente utili al posto della sospensione scolastica

A Povegliano si è deciso di adottare un approccio diverso rispetto alle sospensioni scolastiche, puntando sulla riparazione educativa e sulle attività socialmente utili. A meno di un anno dalla firma del primo accordo con le associazioni del territorio, le autorità locali hanno sottoscritto un nuovo Patto educativo di Comunità, coinvolgendo la sindaca e la dirigente scolastica. L’obiettivo è rafforzare il sostegno ai giovani attraverso iniziative condivise.

Povegliano rafforza il suo scudo sociale a tutela delle nuove generazioni. A meno di un anno dalla firma del primo accordo con le realtà associative locali, la sindaca Roberta Tedeschi e la dirigente scolastica, la dottoressa Emanuela Bruno, hanno sottoscritto un nuovo Patto educativo di Comunità.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Lavori socialmente utili per i coinvolti in incidente sul lavoro a Bosses**Incidente sul lavoro a Bosses: i coinvolti sono passati in rassegna per i lavori socialmente utili** A Bosses, in provincia di Cuneo, si è... Perugia, al via il progetto “Scuole aperte”: attività extra per combattere la povertà educativa. I dettagliAl via a Perugia “Scuole aperte”: attività extrascolastiche gratuite in quattro istituti comprensivi per contrastare la povertà educativa.