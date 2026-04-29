Canile di Mortara scontro infuocato tra volontari e Comune | Attività legittima non siamo abusivi

A Mortara si è acceso un confronto tra i volontari e l’amministrazione comunale riguardo alla gestione del canile locale. La questione riguarda la posizione del settore ambiente del Comune, che ha definito l’associazione di volontariato coinvolta come “presente sine titulo”. I volontari hanno ribadito che le attività svolte sono legittime e non sono da considerarsi abusive, mentre la disputa si concentra sulla legittimità della loro presenza e gestione del canile.

A Reggio Calabria si accende il confronto tra l’amministrazione comunale e l’associazione di volontariato Dacci Una Zampa Ets sulla gestione del canile di Mortara: al centro della vicenda, la risposta ufficiale del settore ambiente del Comune, che ha definito l’associazione “presente sine titulo”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Grande Fratello VIP, scontro infuocato tra tre gieffine: l’accadutoGrande Fratello VIP, scontro infuocato tra tre gieffine: ecco cos’è accaduto durante e il post puntata del reality show Nel microcosmo televisivo di... Sopralluogo a Ferrara: il canile smentisce le critiche, i volontariIl vicesindaco di Ferrara Alessandro Balboni ha effettuato un sopralluogo presso il canile gestito dalla Lega del Cane in via Gramicia, confermando...