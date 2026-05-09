Sla Aisla | Udienza da Papa Leone riconoscimento per la nostra comunità

Oggi si è svolta un'udienza con Papa Leone XIV, durante la quale è stato riconosciuto il lavoro e l'impegno della comunità che si occupa di sclerosi laterale amiotrofica. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'associazione italiana per la SLA, che hanno esposto le attività e le esigenze del settore. La visita si inserisce in un percorso di dialogo tra enti religiosi e associazioni di pazienti.

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Roma, 9 mag. (Adnkronos Salute) - "L'incontro di oggi con Papa Leone XIV rappresenta un importante riconoscimento per tutte le persone che convivono con la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), per le loro famiglie, i caregiver e i professionisti che ogni giorno si prendono cura della nostra comunità. Per me è un grande onore accompagnare questo 'corteo della vita', formato da persone arrivate da tutta Italia, unite da una straordinaria forza e dalla volontà di non lasciare indietro nessuno". Così Fulvia Massimelli, presidente nazionale di Aisla Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, intervenendo oggi a Roma in occasione dell'Assemblea nazionale 2026 dell'associazione.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sla, Aisla: "Udienza da Papa Leone riconoscimento per la nostra comunità" ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX La Letterina di Luciana Littizzetto a Papa Leone XIV | Che tempo che fa Notizie correlate SLA, Italo Leali in udienza privata con Papa Leone: la missione? Cosa scoprirai Chi ha convinto il Vaticano a concedere l'udienza privata? Come può il modello sanitario di Viterbo cambiare l'Italia? Perché la... L’Ordine degli Infermieri di Arezzo in udienza da Papa Leone XIVArezzo, 10 aprile 2026 – L’Ordine degli Infermieri di Arezzo in udienza da Papa Leone XIV: donata la scultura “La pace fa bene al cuore”. Panoramica sull’argomento Si parla di: Dal Papa con i malati di Sla, portiamo la nostra vita così fragile. Sla, Aisla: Udienza da Papa Leone riconoscimento per la nostra comunitàRoma, 9 mag. (Adnkronos Salute) - L'incontro di oggi con Papa Leone XIV rappresenta un importante riconoscimento per tutte le persone che convivono con la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), per le ... iltempo.it Leone XIV all’AISLA: Rispondere con gesti di cura alla cultura dello scartoNel corso dell’udienza ai membri dell’AISLA, Papa Leone XIV ha rivolto parole di incoraggiamento e gratitudine ai malati di SLA, alle loro famiglie e ai volontari che ogni giorno offrono assistenza e ... interris.it