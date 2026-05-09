Sla Aisla | Udienza da Papa Leone riconoscimento per la nostra comunità

Da iltempo.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è svolta un'udienza con Papa Leone XIV, durante la quale è stato riconosciuto il lavoro e l'impegno della comunità che si occupa di sclerosi laterale amiotrofica. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'associazione italiana per la SLA, che hanno esposto le attività e le esigenze del settore. La visita si inserisce in un percorso di dialogo tra enti religiosi e associazioni di pazienti.

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Roma, 9 mag. (Adnkronos Salute) - "L'incontro di oggi con Papa Leone XIV rappresenta un importante riconoscimento per tutte le persone che convivono con la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), per le loro famiglie, i caregiver e i professionisti che ogni giorno si prendono cura della nostra comunità. Per me è un grande onore accompagnare questo 'corteo della vita', formato da persone arrivate da tutta Italia, unite da una straordinaria forza e dalla volontà di non lasciare indietro nessuno". Così Fulvia Massimelli, presidente nazionale di Aisla Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, intervenendo oggi a Roma in occasione dell'Assemblea nazionale 2026 dell'associazione.🔗 Leggi su Iltempo.it

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