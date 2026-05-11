Aigu apre le candidature per nuovi soci e socie con la call for members - spring 2026

L’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO ha annunciato l’apertura delle candidature per la nuova fase di adesione, denominata “Call for Members - Spring 2026”. L’iniziativa è rivolta a giovani interessati a sostenere i valori dell’UNESCO e a partecipare a progetti che coinvolgono la promozione culturale e sociale nei territori e nelle comunità. La procedura di iscrizione è aperta a chi desidera entrare a far parte dell’associazione.

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