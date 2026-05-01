StarTech a Trieste | nuovi soci per gestire il nodo dei soci israeliani

A Trieste, StarTech ha modificato la composizione societaria dopo l'uscita di New Photonics, causata dal provvedimento di Golden Power. I nuovi soci sono stati integrati per gestire il nodo dei soci israeliani. L'amministratore ha confermato che i salari di aprile e maggio saranno pagati utilizzando fondi personali. La situazione riguarda la gestione della società e le sue recenti evoluzioni societarie.

? Cosa sapere StarTech a Trieste cambia soci dopo l'uscita di New Photonics dovuta al Golden Power.. L'amministratore Mrdovic-Vianello garantisce i salari di aprile e maggio con fondi personali.. A Trieste, il piano di rilancio della StarTech, ex Flextronics, affronta un nodo cruciale dopo l’uscita dai ranghi societari dei partner israeliani di New Photonics, avvenuta lo scorso dicembre. La vicenda, emersa con forza a seguito delle segnalazioni sindacali riguardanti i 320 dipendenti rimasti senza stipendio nel mese di aprile, si intreccia con le dinamiche del Golden Power e la gestione della liquidità aziendale. Il passaggio di consegne tra i soci è stato determinato dall’impossibilità per Seigner Limited, entità controllata dalla società israeliana New Photonics, di superare i vincoli imposti dalle autorità governative.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - StarTech a Trieste: nuovi soci per gestire il nodo dei soci israeliani Notizie correlate Trieste, crisi Startech: 320 famiglie senza stipendi dopo il vuoto dei soci? Cosa sapere Startech di Trieste sospende stipendi di 320 famiglie per mancanza di capitali societari. Soci di minoranza chiedono incontro a Matiasic per chiarimenti su Pallacanestro TriesteIl futuro della pallacanestro trieste dipende da una comunicazione chiara tra la proprietà e il tessuto economico locale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Niente stipendi alla Startech di Trieste; Usciti i soci israeliani di StarTech, senza paga i 320 lavoratori: cosa sappiamo della nuova crisi; Trieste, riparte l’ex Flex: BeanTech e StarTech Trieste guidano il rilancio con 80 milioni e la tecnologia di Dassault Systèmes; TRIESTE | DIPENDENTI STARTECH, FEDRIGA: NON POSSIAMO ACCETTARE CHE VENGANO TRATTATI COSI’. Rilancio StarTech a Trieste, usciti i soci israeliani di New PhotonicsEscono di scena i soci israeliani impegnati nel piano di rilancio della StarTech di Trieste, ex Flextronics. (ANSA) ... ansa.it Startech Trieste: Bini-Rosolen, incontro urgente il 4/5 su criticitÃUdine, 30 apr - Preso atto delle comunicazioni aziendali in merito alla temporanea impossibilitÃ di versare le retribuzioni del mese di aprile, incontreremo giÃ nella giornata di ... ilgazzettino.it Vodstvo podjetja zaposlenim ni izplacalo aprilskih plac Mancano gli stipendi si aprile alla Startech, la Regione convoca l'azienda triestina facebook 'Niente stipendi alla Startech di Trieste', Regione convoca l'azienda. Allarme lanciato dai sindacati, il 4 maggio un incontro anche con il Mimit #ANSA x.com