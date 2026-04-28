Aigu Abruzzo associazioni giovani per l' Unesco cerca nuovi soci e nuove socie candidature aperte
Il gruppo regionale Abruzzo dell'associazione italiana giovani per l'Unesco ha comunicato l'apertura di una nuova chiamata per la candidatura di persone interessate a entrare a far parte dell'organizzazione. La procedura è rivolta sia a uomini che a donne che vogliono contribuire alle attività dell'associazione e partecipare alle iniziative promosse sul territorio. La selezione dei nuovi soci è attualmente in corso.
Il gruppo regionale Abruzzo dell'associazione italiana giovani per l'Unesco (Aigu) annuncia l'apertura della call per il reclutamento di nuovi soci e nuove socie. Un ingresso, questo, che vale doppio: perché l'Abruzzo si sta preparando a ospitare, per la prima volta nella sua storia, l'Italian.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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