Aigu Abruzzo associazioni giovani per l' Unesco cerca nuovi soci e nuove socie candidature aperte

Il gruppo regionale Abruzzo dell'associazione italiana giovani per l'Unesco ha comunicato l'apertura di una nuova chiamata per la candidatura di persone interessate a entrare a far parte dell'organizzazione. La procedura è rivolta sia a uomini che a donne che vogliono contribuire alle attività dell'associazione e partecipare alle iniziative promosse sul territorio. La selezione dei nuovi soci è attualmente in corso.