Teatro Verdi | 2,7 milioni per un’opera di inclusione totale

Il Teatro Verdi di San Severo riceve un finanziamento di circa 2,8 milioni di euro per un progetto di rinnovamento. L’obiettivo è intervenire sulla struttura storica del teatro attraverso lavori di manutenzione e miglioramento degli spazi. L’approvazione del finanziamento è stata ufficializzata di recente, aprendo la strada a un intervento di grande portata.

Il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di San Severo ha ottenuto l’approvazione per un intervento da 2 milioni e 774 mila euro, una somma destinata a trasformare radicalmente la struttura storica. La decisione è stata formalizzata con la determinazione n. 65 del 10 marzo 2026 emanata dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia. Questo finanziamento non si limita alla semplice ristrutturazione edilizia, ma punta a inserire il teatro nel piano regionale dedicato all’inclusione sociale e all’innovazione culturale. L’edificio, simbolo identitario della Capitanata e inaugurato nel dicembre del 1937, diventerà un modello di accessibilità universale e sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

