Al Soccorso la Pasqua arriva con un’ombra che pesa più del previsto. Non è solo l’assenza del parroco a far discutere, ma la scelta di prevedere quest’anno una benedizione fai da te, che ha lasciato amarezza e sconcerto nella comunità della zona di via Roma. La parrocchia, già provata da mesi difficili, ha deciso di non effettuare la tradizionale benedizione pasquale alle famiglie casa per casa. Al suo posto, domenica scorsa, è stata data la possibilità di fare un’offerta e ritirare una bottiglietta di acqua benedetta. Un gesto che, nelle intenzioni, voleva essere una soluzione pratica. Ma che per tanti, soprattutto anziani, è suonato come una rinuncia dolorosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benedizione fai-da-te. Malumore al Soccorso

Leggi anche: Influenza, ecco cosa fare: no ad antibiotici fai da te e corse al pronto soccorso

Influenza, niente pronto soccorso e stop agli antibiotici fai-da-te: l’appello dei mediciCon l’influenza ormai entrata nella sua fase più intensa, i medici lanciano un appello chiaro: evitare il pronto soccorso e l’uso improprio di...

Argomenti discussi: Benedizione fai-da-te. Malumore al Soccorso; Frasi buongiorno religiose 26 febbraio 2026: benedizioni.