bonifica fai da te a scampia i giovani si puliscono i lotti dove vivono

La mancanza di interventi ufficiali spinge i giovani di Scampia a pulire i loro spazi. La causa risiede nella scarsa presenza di servizi di igiene urbana e nelle condizioni di abbandono dei terreni. Così, alcuni ragazzi si organizzano per rimuovere rifiuti e migliorare l’aspetto dei lotti dove vivono. Questa iniziativa dimostra quanto siano motivati a prendersi cura delle aree vicine alle proprie case. La questione rimane aperta, mentre le pulizie continuano.

Tempo di lettura: 2 minuti A guardarla dall’ alto Scampia sembra progettata per godere di uno spazio verde per ogni lotto. Eppure tra una vela abbattuta ed una vela che resiste, come quella celeste, i lotti che dovrebbero conservare polmoni verdi non sono altro che piccole discariche di rifiuti di ogni tipo. Ieri mattina, i ragazzi del Coordinamento Territoriale di Scampia hanno lanciato un messaggio importante. “L’ educazione civica la facciamo noi”. Quaranta volontari, guidati dall’ Associazione Aria Nuova, hanno ripulito tutto il lotto S, uno degli spazi più grandi e fino a ieri degradati di Scampia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Argomenti discussi: Parma, intossicazione da botulino: donna in rianimazione.

Questa mattina centinaia di volontari, appartenenti a oltre 40 associazioni diverse, su iniziativa dell’Associazione ‘Domizia’, si sono riuniti per bonificare un tratto lungo 500 metri della Spiaggia delle Tartarughe a Castel Volturno. All’iniziativa ha partecipato il d - facebook.com facebook