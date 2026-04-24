Helin Yildiz, nata a Como nel 1993, si prepara a rappresentare l’Italia come il membro più giovane della delegazione al Comitato europeo delle regioni. Nel 2022 era stata scelta per il programma Young Elected Politicians (YEP). La giovane esponente si recherà a Bruxelles, esprimendo entusiasmo per questa opportunità. La sua nomina sottolinea la presenza di giovani in ruoli istituzionali a livello europeo.

Sarà il membro più giovane della delegazione italiana del Comitato europeo delle Regioni. Nata a Como il 16 settembre 1993, nel 2022 era già stata selezionata per il programma Young elected politicians (Yep). Varese rafforza la sua presenza nelle istituzioni europee grazie alla consigliera comunale varesina del Pd Helin Yildiz nominata, appunto, membro del Comitato (l’assemblea consultiva dell’Unione Europea che rappresenta città e regioni nel processo decisionale comunitario) e diventando la più giovane rappresentante della delegazione italiana di amministratori locali e regionali a Bruxelles, guidata dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comitato Europeo delle Regioni. Helin Yildiz vola a Bruxelles: "Per me è un grande onore"

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