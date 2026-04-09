Hub Urbano ecco il piano per il centro storico | meno burocrazia più arredi e aiuti diretti ai negozi

Il centro storico di Forlì lancia la sua sfida per il futuro. È stata ufficialmente depositata in Regione la candidatura per il riconoscimento del cuore della città come "Hub Urbano", uno strumento strategico che mira a blindare e rilanciare la rete commerciale e sociale del nucleo cittadino. Il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Hub Urbano, il centro storico cresceProsegue il percorso di costituzione dell’Hub Urbano di Faenza, progetto nato per rilanciare e valorizzare il centro storico e il Borgo Durbecco,...

Hub Urbano, ok al progetto: "Il centro storico che sarà"L’Hub Urbano centese, "Cento Volte Bella", riguardante il centro storico e alcune aree del capoluogo (Auditorium Pandurera, Cittadella dello Sport -...

Temi più discussi: Hub Urbano, opportunità da non perdere; Il rilancio del centro storico attraverso l’Hub urbano: pronti i dati e la corsa ai fondi regionali; Cattolica verso la realizzazione del salotto urbano, il progetto alla Regione per ottenere il finanziamento; Bassa Romagna: prosegue l’iter per il riconoscimento degli Hub urbani di Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano e Lugo.

Hub Urbano, il progetto in Regione: Hanno aderito ottanta attivitàCopparo: successo dell’iniziativa del Comune per creare una sinergia tra imprese, artigiani e negozi. Il sindaco: Da tempo abbiamo intrapreso un percorso di rivitalizzazione e riqualificazione del ce ... ilrestodelcarlino.it

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Drug network tra hub domestici, delivery urbano e “street dealing”: 13 arresti della #poliziadistato. Neutralizzato “backstage digitale dello spaccio” seguito da tentativo di “cleaning”. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere l'articolo completo - facebook.com facebook

Hub urbano allargato, il Comune invia la candidatura del progetto alla Regione x.com