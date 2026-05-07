Forum dei Giovani a Teverola Gennari | Adeguare il regolamento e tornare subito alle elezioni dirette

Un membro della Direzione Nazionale dei Giovani Democratici e socio dell’associazione locale ha proposto di modificare e aggiornare il regolamento del Forum dei Giovani del Comune di Teverola, allineandolo alla normativa vigente e al format regionale. La richiesta arriva in un momento in cui si discute anche di un ritorno alle elezioni dirette per la rappresentanza giovanile nel comune. La proposta mira a rendere più efficace la gestione del forum e a garantire la trasparenza nelle procedure.

È la proposta avanzata da Pasquale Simone Gennari, membro della Direzione Nazionale dei Giovani Democratici e socio dell’associazione locale Città Viva, modificare e adeguare il Regolamento del Forum dei Giovani del Comune di Teverola alla normativa vigente e al Format regionale della Regione.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Sciolto il Forum dei Giovani, sindaco fissa nuove elezioni. "Inattività e violazioni del regolamento" Da tutta Italia a Trieste: il forum dei giovani pneumologi sbarca in cittàLe giovani leve della Pneumologia riunite nel capoluogo del Friuli-Venezia Giulia a confronto con i massimi esperti della disciplina per “costruire... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ritorna con la seconda edizione il Forum Giovani amministratori Toscana under 35; Burundi – Forum dei giovani del Movimento Giovanile Salesiano - ANS; Forum You: ragazzi, politiche giovanili e istruzione fanno rete; Forum dei Giovani di Cava de’ Tirreni, 5 maggio la Prima Notte delle Scienze Umane - Il Portico. Teverola, Forum Giovani: Gennari (GD) chiede adeguamento regolamento e nuove elezioniTeverola (Caserta) - È la proposta avanzata da Pasquale Simone Gennari, membro della direzione nazionale dei Giovani Democratici e socio dell’associazione ... pupia.tv Elezioni Forum dei Giovani a Eboli: al voto il 4 giugno, ecco come candidarsiIl 4 giugno 2026 si vota per il rinnovo del Forum dei Giovani di Eboli. Scopri le scadenze per le candidature e come partecipare a questo spazio di confronto ... infocilento.it #Capri Sabato 9 maggio a Capri si chiude il Net Forum 2026 con la presentazione del "Patto delle Competenze". Continua a leggere https://www.nanotv.it/2026/05/07/capri-capitale-del-lavoro-al-via-la-giornata-conclusiva-del-net-forum-2026/ #lavoro #net2 - facebook.com facebook "Forza Chiara", cos'è il video menzionato nel forum frequentato da Sempio x.com