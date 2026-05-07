Forum dei Giovani a Teverola Gennari | Adeguare il regolamento e tornare subito alle elezioni dirette

Da casertanews.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un membro della Direzione Nazionale dei Giovani Democratici e socio dell’associazione locale ha proposto di modificare e aggiornare il regolamento del Forum dei Giovani del Comune di Teverola, allineandolo alla normativa vigente e al format regionale. La richiesta arriva in un momento in cui si discute anche di un ritorno alle elezioni dirette per la rappresentanza giovanile nel comune. La proposta mira a rendere più efficace la gestione del forum e a garantire la trasparenza nelle procedure.

È la proposta avanzata da Pasquale Simone Gennari, membro della Direzione Nazionale dei Giovani Democratici e socio dell’associazione locale Città Viva, modificare e adeguare il Regolamento del Forum dei Giovani del Comune di Teverola alla normativa vigente e al Format regionale della Regione.🔗 Leggi su Casertanews.it

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