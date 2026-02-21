Il futuro dell’agricoltura | Sì al Sud America ma con regole chiare

Il Ministero ha annunciato che l’apertura ai mercati sudamericani avverrà solo se verranno stabilite regole precise. La decisione nasce dopo le preoccupazioni degli agricoltori italiani, che temono una concorrenza sleale senza limiti. Durante un evento a Manciano, un rappresentante ha sottolineato l’importanza di tutelare i produttori locali prima di espandersi all’estero. La questione rimane al centro delle discussioni tra le parti interessate.

MANCIANO Dalle sale affacciate sulle acque calde delle Terme di Saturnia un messaggio chiaro per l’agricoltura italiana: aprire ai mercati del Sud America sì, ma con regole certe e nel rispetto del principio di reciprocità. È stato questo il filo conduttore del panel di apertura della winter edition del ’Forum in Masseria’, dedicato a ’Dal Mercosur al cambiamento climatico: le sfide dell’agricoltura italiana e il ruolo strategico della partnership pubblico-privato nelle sfide globali’. Al tavolo il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra, la presidente di Enea Francesca Mariotti e il presidente dell’ Ice Matteo Zoppas.🔗 Leggi su Lanazione.it

