Puglia l’agricoltura vola | piano idrico e nuovi fondi per il futuro

Durante un incontro organizzato da Coldiretti Puglia sul lungomare Nazario Sauro di Bari, sono stati presentati i piani per il settore agricolo regionale. È stato annunciato un piano idrico volto a migliorare la gestione delle risorse idriche e sono stati comunicati nuovi fondi destinati allo sviluppo agricolo. La discussione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, che hanno analizzato le strategie future per l'agricoltura pugliese.

Durante l’incontro organizzato da Coldiretti Puglia sul lungomare Nazario Sauro di Bari, il presidente della Regione, Decaro, ha ribadito il ruolo centrale dell’agricoltura per l’identità e l’economia del territorio, evidenziando come questo settore contribuisca per il 6% al PIL regionale, una quota che risulta doppia rispetto alla media nazionale. Accanto a lui, l’assessore Paolicelli ha partecipato alla manifestazione sottolineando la vicinanza delle istituzioni agli operatori del comparto, custodi di tradizioni secolari. Gestione delle risorse idriche e infrastrutture strategiche. Nonostante le recenti piogge abbiano permesso il riempimento degli invasi garantendo la tenuta della stagione agricola attuale, l’attenzione della politica regionale si sposta sulla prevenzione di futuri rischi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia, l’agricoltura vola: piano idrico e nuovi fondi per il futuro Calabria: nuovi fondi per porti e agricoltura, inclusi iIl 12 marzo 2026 segna una tappa significativa per lo sviluppo economico della Calabria, grazie all’annuncio dell’assessore regionale Gianluca Gallo... Agricoltura in Puglia, l'assessore Paolicelli disegna il futuro: "La terra è il nostro motore di sviluppo"È pronto ad affrontare tutte le sfide che l'attualità impone, dalla Xylella alla concorrenza dei mercati esteri, passando per le emergenze degli... Si parla di: L’Alberghiero Modugno di Polignano a Mare vola alla finale internazionale del Cooking Quiz 2026 a Parma. La Coldiretti Puglia chiede un piano Marshall da 200 milioni per salvare l'agricolturaGli agricoltori denunciano una crisi senza precedenti che sta mettendo in ginocchio le imprese: Il costo del gasolio è il segnale di una situazione ormai insostenibile ... rainews.it PUGLIA AGRICOLTURA Puglia, piano Marshall da 200 milioni per l’agricoltura. Cavallo: Situazione insostenibile, servono interventi concretiIl settore agricolo e zootecnico regionale sta vivendo una fase critica a causa dell’aumento dei costi e delle difficoltà strutturali ... statoquotidiano.it