Agguato al Quadrone delle Vigne un ' contrasto' sulla droga dietro l' omicidio di Stefano Bruno

Un'aggressione nel quartiere Quadrone delle Vigne ha portato alla morte di Stefano Bruno lo scorso 29 aprile. Le indagini ancora in corso non hanno ancora chiarito il movente preciso dell'evento, ma gli investigatori ritengono che l'episodio sia collegato a questioni legate alla gestione di traffico di droga nella zona. Nessuna conferma ufficiale sui dettagli, ma si continua a seguire il caso per fare luce sulla vicenda.

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Non è stato ancora definito il movente, ma quel che allo stato sembra certo è che l'agguato in danno della famiglia Bruno, avvenuto lo scorso 29 aprile, sia maturato nell'ambito della gestione dei flussi di stupefacenti. E' quanto emerso dalle indagini della squadra mobile di Foggia, coordinata.🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Omicidio alle porte di Foggia: nell'agguato al 'Quadrone delle Vigne' un morto e tre feritiTre feriti e un morto: si aggrava il bilancio dell'agguato avvenuto intorno alle 12 di oggi in zona ‘Quadrone delle Vigne’, nei pressi di via... Sparatoria al 'Quadrone delle Vigne', tre persone ferite: rinvenuta una pistola a terraÈ di tre feriti il bilancio della sparatoria avvenuta oggi, 29 aprile, intorno alle ore 12, al ‘Quadrone delle Vigne’, nei pressi di via Cerignola, a... Argomenti più discussi: Dinamica 'oscura' e movente indefinito sull'uccisione di Bruno: indagini su chi ha aperto prima il fuoco; Agguato ai Bruno a Foggia, il 33enne Stefano ucciso da un proiettile alla spalla. Si cerca ancora il movente; Agguato ai Bruno a Foggia: Stefano ucciso da un proiettile alla spalla. Resta il mistero sul movente; Sparatoria nel casolare dei Bruno a Foggia, arrestato 43enne per armi: resta il giallo sul movente. GIUSEPPE ROBUSTELLA Agguato ai Bruno a Foggia: Stefano ucciso da un proiettile alla spalla. Resta il mistero sul moventeNel conflitto a fuoco sono rimaste ferite altre tre persone: Pasquale Bruno, 60 anni, padre della vittima, ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di San Giovanni Rotondo; il figlio ... statoquotidiano.it