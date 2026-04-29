Omicidio alle porte di Foggia | nell' agguato al ' Quadrone delle Vigne' un morto e tre feriti

Un episodio di violenza si è verificato intorno alle 12 di oggi in zona ‘Quadrone delle Vigne’, nei pressi di via Cerignola, a Foggia. Durante l’attacco, un uomo ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite. L’agguato si è svolto nei pressi del cavalcaferrovia all’ingresso della città, creando scompiglio tra residenti e forze dell’ordine intervenute sul posto.

Tre feriti e un morto: si aggrava il bilancio dell'agguato avvenuto intorno alle 12 di oggi in zona ‘Quadrone delle Vigne’, nei pressi di via Cerignola, a Foggia, a pochi km dal cavalcaferrovia all'ingresso della città.Omicidio a Foggia: le immagini sul luogo dell'accadutoPochissime le.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Omicidio a Foggia, ucciso incensurato 42enne. Il nome (FOTO VIDEO) Notizie correlate Sparatoria al 'Quadrone delle Vigne', tre persone ferite: rinvenuta una pistola a terraÈ di tre feriti il bilancio della sparatoria avvenuta oggi, 29 aprile, intorno alle ore 12, al ‘Quadrone delle Vigne’, nei pressi di via Cerignola, a... Terrore alle porte di Foggia, sparatoria dopo il ponte di via Cerignola: ci sono feritiTerrore alle porte di Foggia, dove intorno alle 12 di oggi è avvenuta una sparatoria in via Cerignola, a pochi km dal cavalcaferrovia all'ingresso... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Omicidio alle porte di Cagliari, ucciso un 23enne con un colpo di pistola al petto: chi è la vittima; Tragedia a Castel Maggiore: coppia trovata morta in casa; Marito e moglie trovati morti in casa nel Bolognese: ipotesi omicidio-suicidio; Incontri a luci rosse, ricatti e coltellate: arrestato un 27enne. Napoli, omicidio di Raffaele Cinque: tre arresti nel clan ContiniNapoli - Hanno bussato alla porta alle prime luci del mattino, pistole in pugno, e quando si è aperta non hanno lasciato scampo. A oltre un anno da ... pupia.tv L’omicidio di Porta Cappuccina. Camera ardente al Mazzoni. Oggi i funerali di Niko TacconiDall’esame autoptico è emerso che sono state due le coltellate che hanno raggiunto la vittima. Bellini, in carcere, è accusato di omicidio volontario, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. ilrestodelcarlino.it Dall’incidente probatorio, secondo l’avvocato Francesco Petruzzi che assiste la famiglia del piccolo Domenico, sarebbero emerse nuove prove a sostegno dell’omicidio con dolo eventuale - facebook.com facebook Brescia, accoltella e rapina una donna: fermato per tentato omicidio x.com