Sparatoria al ' Quadrone delle Vigne' tre persone ferite | rinvenuta una pistola a terra

Oggi, intorno alle 12, una sparatoria si è verificata al ‘Quadrone delle Vigne’, vicino a via Cerignola, a pochi chilometri dall’ingresso sud della città. Sul posto sono state trovate una pistola a terra e tre persone ferite. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto e identificare eventuali responsabili. La zona è stata messa sotto controllo mentre i soccorsi hanno trasportato i feriti in ospedale.

È di tre feriti il bilancio della sparatoria avvenuta oggi, 29 aprile, intorno alle ore 12, al ‘Quadrone delle Vigne’, nei pressi di via Cerignola, a pochi chilometri dall'ingresso sud del capoluogo. Sul luogo della sparatoria, attualmente è presente una Lancia Musa ferma, al cui interno era.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Cincinnati, nove persone ferite in una sparatoria durante una festaIl capo ad interim della polizia di Cincinnati, Adam Hennie, ha dichiarato ai media locali che nove persone sono state colpite da colpi d’arma da... Leggi anche: Napoli, tre persone ferite in una lite per motivi di viabilità