Agguato al pescivendolo tiktoker Luca Il Sole di Notte 3 condanne per il raid nel ristorante di Sant'Antimo

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il pescivendolo e tiktoker Luca Di Stefano era stato ferito nel suo locale di Sant'Antimo (Napoli); all'origine del raid, una ritorsione per motivi sentimentali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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