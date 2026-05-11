Agguato al pescivendolo tiktoker Luca Il Sole di Notte 3 condanne per il raid nel ristorante di Sant'Antimo
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Il pescivendolo e tiktoker Luca Di Stefano era stato ferito nel suo locale di Sant'Antimo (Napoli); all'origine del raid, una ritorsione per motivi sentimentali.🔗 Leggi su Fanpage.it
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