Agguato a Mugnano le immagini della sparatoria al confine con Calvizzano | ferito uomo di 30 anni

Nelle ultime ore sono circolate immagini che riprendono una sparatoria avvenuta giovedì pomeriggio tra Mugnano e Calvizzano. Nel video si vede un episodio violento che ha coinvolto un uomo di 30 anni, rimasto ferito durante l'agguato. La scena si svolge nell’area di confine tra i due comuni, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sugli eventuali responsabili.

Un video circolato nelle ultime ore mostra la violenta sparatoria avvenuta giovedì pomeriggio nell’area di confine tra Mugnano e Calvizzano, dove è rimasto ferito un 30enne, Nicola Migliaccio. Le immagini, particolarmente crude, documentano la fase centrale dell’agguato avvenuto intorno alle 16.50 di giovedì scorso. Caivano, presi tre del commando delle stese al Parco Verde Nel filmato si vedono due uomini fermi su una motocicletta ai margini della strada quando, a un certo punto, la scena si trasforma rapidamente. Il 30enne arriva a piedi nella zona e si avvicina ai due motociclisti. Pochi istanti dopo, uno dei due uomini scende dal mezzo, estrae una pistola e apre il fuoco contro Migliaccio.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Agguato a Mugnano, le immagini della sparatoria al confine con Calvizzano: ferito uomo di 30 anni Notizie correlate Agguato tra Mugnano e Calvizzano, 34enne ferito a colpi d’arma da fuocoAgguato nel pomeriggio di ieri al confine tra Mugnano e Calvizzano, dove intorno alle 17 un uomo di 34 anni è stato ferito in circostanze da chiarire. Sparatoria a Milano, l'agguato in un bar: ferito un uomo di 35 anniE' avvenuto nella serata di sabato 24 gennaio, all'interno di un bar alla periferia della città, in via Forze Armate. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incensurato gambizzato tra Mugnano e Calvizzano: agguato in pieno giorno, indagano i carabinieri; Paura tra Mugnano e Calvizzano: uomo di 30 anni colpito in un agguato; Cinque colpi di pistola per una rapina: il raid in strada; Mugnano di Napoli, uomo ferito in strada a colpi d’arma da fuoco. Agguato a Mugnano, le immagini della sparatoria al confine con Calvizzano: ferito uomo di 30 anniUn video circolato nelle ultime ore mostra la violenta sparatoria avvenuta giovedì pomeriggio nell’area di confine tra Mugnano e Calvizzano, dove è rimasto ferito un ... ilmattino.it Agguato a Mugnano, 34enne ferito da colpi di pistola mentre era in autoUn 34enne ferito da colpi di pistola a Mugnano di Napoli mentre era in auto: indagini in corso dei carabinieri. 2anews.it Spari in pieno giorno a Mugnano, ferito 30enne incensurato. Il video dell’agguato inviato a Borrelli (Avs): “Immagini agghiaccianti. Governo rinforzi organici forze dell’ordine invece di chiudere caserme e commissariati” Ancora violenza in strada nell’area nord facebook Libano, agguato all’Unifil: ucciso peacekeeper francese. Macron: “È stata Hezbollah” - la Repubblica x.com