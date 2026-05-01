Agguato notturno al Quarticciolo sparatoria nella nota piazza di spaccio | un ferito
Nella notte tra giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio, un uomo è stato ferito da alcuni colpi di pistola in via Ostuni, nel quartiere Quarticciolo. L’incidente è avvenuto intorno all’una e ha coinvolto una zona nota per attività di spaccio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento. Il ferito è stato trasportato in ospedale.
Intorno all’una di notte, tra giovedì 30 aprile e venerdì 1° maggio, un uomo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola in via Ostuni, al Quarticciolo. I carabinieri indagano per individuare i responsabili.Tentato omicidio al QuarticcioloI fatti si sono svolti in un'area a ridosso di una nota.🔗 Leggi su Romatoday.it
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