Aggressione in Questura | convocato vertice per potenziamento sorveglianza
In seguito all'aggressione avvenuta sabato pomeriggio ai danni di una agente di polizia in Questura, si terrà una riunione per discutere di possibili interventi. L'incontro coinvolgerà rappresentanti delle forze dell'ordine e delle autorità locali. L'obiettivo è valutare eventuali misure per rafforzare la sorveglianza e prevenire episodi simili in futuro. L'appuntamento è previsto nelle prossime ore presso la sede della Questura.
Prevista una riunione in Questura in merito all’aggressione di sabato pomeriggio a danno di una poliziotta. Lo riporta Il Piccolo. In quella occasione un uomo è entrato nell’edificio di via del Teatro Romano e ha assalito l’agente, tentando di strapparle la pistola. Si tratta dell’uomo ritenuto.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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