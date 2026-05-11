Aggressione in Questura | convocato vertice per potenziamento sorveglianza

In seguito all'aggressione avvenuta sabato pomeriggio ai danni di una agente di polizia in Questura, si terrà una riunione per discutere di possibili interventi. L'incontro coinvolgerà rappresentanti delle forze dell'ordine e delle autorità locali. L'obiettivo è valutare eventuali misure per rafforzare la sorveglianza e prevenire episodi simili in futuro. L'appuntamento è previsto nelle prossime ore presso la sede della Questura.

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